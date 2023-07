Pessoas dormindo na praça Getúlio Vargas no domingo; qual a explicação?

No último domingo, dia 2, quem passou pela região central da cidade se deparou com no mínimo, três ou quatro pessoas deitadas entre a grama, bancos e o interior da praça Getúlio Vargas, transformando o local em uma espécie de “hotel” a céu aberto, em Alegrete. Essa realidade expõe as complexidades sociais que muitos indivíduos enfrentam e ao mesmo tempo destaca para a importância do trabalho da Assistência Social no município.

Ao se aproximar para entender a situação, a reportagem se deparou com um casal de namorados que estava deitado próximo a um banco e explicaram estar apenas aguardando a chegada de familiares, não necessitando de auxílio imediato. Outras duas pessoas estavam dormindo profundamente, sem condições de diálogo. Já uma terceira pessoa, apesar de acordada, preferiu não falar.

O PAT novamente entrou em contato com a Secretária de Assistência Social do Município, Iara Caferatti, que reiterou sobre o trabalho da equipe da Ronda Social, uma ação contínua e diária, incluindo atuações noturnas acompanhadas pelo Samu Mental. Todas as pessoas identificadas em situação de vulnerabilidade nas vias públicas são abordadas e identificadas. Além disso, recebem auxílio de cobertores nos casos em que não desejam ir para a Casa de Passagem, que possue algumas regras para o acolhimento.

Diante da situação observada no domingo, a Secretária citou que iria enviar uma equipe ao local para verificar a situação e oferecer o auxílio necessário às pessoas que estavam na praça.

Essa situação reflete um problema social mais amplo e complexo que muitas cidades enfrentam atualmente. A atuação da Assistência Social é essencial nesse contexto, pois ela visa não apenas fornecer auxílio imediato, como cobertores e acolhimento, mas também buscar soluções sustentáveis para reintegrar essas pessoas à sociedade, oferecendo-lhes acesso a programas de assistência que visem à inclusão social e à melhoria da qualidade de vida.