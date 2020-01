Ladrão faz a limpa em galpão na Zona Leste

Na madrugada desta quarta-feira(22), mais um furto/ arrombamento foi registrado em Alegrete.

A Brigada Militar foi acionada nesta manhã, quando o proprietário identificou a ação do ladrão. Foi retirado uma folha de brasilit de um galpão que fica nos fundos da residência. Do local, foram furtados um martelete, uma serra mármore Boch, fios trifásico, esmeriladeira, uma máquina de cortar grama e uma furadeira.

O furto foi na rua Goias no bairro Santos Dumont. O número de furtos/ arrombamentos teve um aumento considerável nestes primeiros dias do ano de 2020. Quem tiver qualquer informação ou souber de pessoas oferecendo tais produtos deve entrar em contato com a Brigada Militar(190).

Receptação de produto furtado é crime.

Art. 180 – Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)