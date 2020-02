Mecânico é preso pela Brigada Militar por tráfico de drogas em Alegrete

Na madrugada de quinta-feira(27), o homem de 41 anos foi preso em flagrante pela Brigada Militar, após abordagem na Avenida Assis Brasil.

Durante o patrulhamento ostensivo, os policiais visualizaram um gol próximo a uma Casa Noturna na Zona Sul. Ao perceber a guarnição o condutor mudou o trajeto, o que ficou muito suspeito, foi feito acompanhamento e o veículo abordado na Avenida.

Foi realizada a identificação do motorista e da carona de 17 anos. Na revista pessoal, foi encontrado com o acusado o valor de 56 reais. Já com a menor, havia a quantidade de 3g de cocaína. Os envólucros estavam nas partes íntimas da adolescente. Ao ser questionada, ela disse que o entorpecente era do companheiro e que na residência havia mais, além de uma balança de precisão. Foram realizadas buscas e localizada a balança na residência.

O casal foi conduzido à Delegacia de Polícia e, em contato com o Delegado Regional e responsável pela DPPA de Alegrete, Valeriano Neto, determinado prisão em flagrante por tráfico de drogas. Depois de ouvido o mecânico foi conduzido ao Presídio Estadual de Alegrete.

O veículo foi recolhido ao depósito do Detran, pois estava com licenciamento vencido. O condutor também não é habilitado.