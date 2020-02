Inscrições para o Projeto Bombeiros Mirim 2020 é até este sábado

Desde o último dia 11 estão abertas as inscrições para o Projeto Bombeiros Mirim 2020.

O prazo final é neste 29 de fevereiro. Quem tiver interesse deve comparecer no Quartel do Corpo de Bombeiros de Alegrete das 9h às 18h. Para as inscrições os responsáveis pelas crianças devem comparecer com a seguinte documentação: carteira de identidade e CPF da criança e dos responsáveis, além do comprovante de renda e residência dos responsáveis. Mais informações – 3422 1999 ou 999566385.

A coordenação do projeto é do 2º Sgt Adão Roberto Rodrigues que desenvolve matérias de ordem unida, combate a incêndio, socorros de urgência, prevenção de incêndio, cidadania e civismo, higiene pessoal, salvamento em altura, práticas esportivas, sociabilidade e espiritualidade.

O objetivo principal do projeto Bombeiros Mirim, é desenvolver uma cultura de prevenção de acidentes e sinistros, formando cidadão mais cuidadosos e atentos para evitar acidentes.