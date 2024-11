No Dia do Músico, tem início o FAC em Alegrete

Essa data é um momento de celebração e reconhecimento da importância dos músicos e da música em nossas vidas. São eles que, com seus consideráveis ​​talentos, dão som aos nossos sentimentos. Os músicos inspiram sonhos, despertam amor e encantam nosso corpo e alma, envolvendo-nos em acordes envolventes.

Coincidentemente, no Dia do Músico tem início o Festival Alegretense da Canção, realizado no largo do Centro Cultural. O evento reúne um palco de talentos que tocam instrumentos e soltam a voz, interpretando diversas músicas que concorrem no festival. Seja você um profissional da área, um estudante ou simplesmente alguém que aprecia a arte, trata-se de uma oportunidade perfeita para homenagear aqueles que nos emocionam com suas melodias.

A história de Santa Cecília e a origem dos dados

Santa Cecília é considerada a padroeira dos músicos devido à sua história de devoção à música e ao cristianismo. Segundo a tradição, Cecília cantava para Deus enquanto tocava diversos instrumentos musicais. Sua paixão pela música e sua fé inspiraram muitas pessoas e, por isso, a Igreja Católica se consagrou como protetora dos músicos.