Escola estadual sob responsabilidade da Prefeitura é arrombada em Alegrete

A Escola Estadual Alexandre Lisboa, praticamente no centro de Alegrete, que foi repassada ao Município há mais de três anos continua fechada. Pela segunda vez neste ano a tela foi arrombada. No feriado da Consciência Negra a tela pelo lado da avenida amanheceu danificada.

A reportagem foi até o local no final da manhã de quinta-feira (21) e flagrou o completo estado de abandono do local. O portão principal com um enorme cadeado está intacto e matagal encobre a frente do educandário. A calçada está encoberta pela vegetação que sai do pátio da escola e o passeio é intransitável pelo acúmulo de sujeira e até entulho de lixo.

Um galpão no pátio sofre a ação de vandalismo. O cilindro de gás foi levado e alguns móveis inservíveis estão espalhados pelo local e salas que tiveram suas portas arrombadas. Numa delas, a reportagem flagrou dezenas de galões de sabonete líquido. O acesso à cozinha também foi arrombado e dentro um freezer já sem motor.

Em abril deste ano, houve um episódio de arrombamento, o local seria utilizado pela Secretaria de Educação do Município para sediar turmas de educação infantil que têm necessidade de novas turmas, devido a fila de espera para este nível de ensino na rede pública de Alegrete. Mas o plano não se concretizou e ali virou depósito da secretaria para produtos de limpeza e alguns móveis.

A diretoria do Bairro Tancredo Neves se disponibilizou a cuidar do local, implantando ações comunitárias, inclusive usando a cozinha para as ações da diretoria, porém não teve aval municipal.

Logo após a visita na escola, a reportagem do PAT entrou em contato com o secretário de educação Rodrigo Guterres que atendeu alguns questionamentos. Ele confirmou a cedência e disse que o local estava sendo usado para depósito. Que inicialmente eram 5 salas e hoje resta uma que abriga algum material. Com a última enchente e uma denúncia do Ministério Público, o material da secretaria foi retirado. Alertado do arrombamento, o secretário ficou de comparecer no local para retirada do material que pertence ao município.