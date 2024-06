Obras na rua General Sampaio alteram trânsito e semáforo em frente à Igreja Matriz é desligado

O principal motivo foram as obras que a empresa Podolak está realizando na região, visando melhorar a infraestrutura do local.

Desta forma, o semáforo em frente à Igreja Matriz está com seu funcionamento desligado para melhor fluxo do tráfego. Segundo informações da Guarda Municipal, o desligamento faz parte do processo que engloba a obra realizada pela empresa contratada pela Corsan. Nessas obras, alguns ramais de esgoto estão sendo trocados para melhorar o sistema de drenagem da via.

A conclusão da obra está prevista para esta sexta-feira. A Prefeitura de Alegrete reforça o aviso para que os condutores tenham paciência ao trafegar pela praça Getúlio Vargas, pois na localidade muitas crianças e animais transitam pela área.