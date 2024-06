Justiça Militar investiga morte de soldado durante escala de serviço na 2ª CIA Mec

O Comandante da Guarnição Federal de Alegrete, Coronel Anderson Carvalho, que comanda o 10º B LOG questionado pela nossa reportagem, confirmou que esta andamento um inquérito a cargo da Justiça Militar de Bagé, a qual fazem parte as unidades do Exército de Alegrete. O militar disse que tão logo aconteceu o óbito do soldado Alexandre Soares dos Santos que estava de serviço na 2ª CIA Mec, no último dia 31 de maio, o comando da unidade passou a prestar todo o apoio psicológico e assistencial à família da vítima.

O Cel Carvalho disse, ainda, que já foi instaurado o inquérito policial que começou na 2ª CIA Mec onde, de início, a área foi isolada e passou pela perícia criminal de Santana do Livramento e pela polícia do Exército de Uruguaiana. A Justiça Militar de Bagé acompanha todo o andamento das investigações até a sua conclusão. O jovem de 18 anos foi localizado sem vida com ferimento provocado por disparo de fuzil.