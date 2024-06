Pacientes com fibromialgia solicitam permanência da médica especialista na rede de saúde em Alegrete

Fabiele Antunes, que sofre há quatro anos com a doença, diz que os pacientes estão desesperados com a saída da médica da rede pública de saúde. “Ela entrou em fevereiro deste ano e mudou o nosso atendimento por ser uma profissional de excelência. Nos deu esperança e melhorou nossa condição de saúde”, relata. Pacientes que sofrem dores intensas com fibromialgia em Alegrete estão desesperados e, além das dores, têm crises de ansiedade com esta notícia, salienta.

A secretária da saúde, Nidiele Benevides, informa que a Secretaria está tentando, inclusive, fazer com que ela venha mais de uma vez por mês prestar esse atendimento na cidade, já que é a única nesta especialidade na região.