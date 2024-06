Sicredi Essência destina mais de R$ 129 mil em recursos para projetos sociais de Alegrete e Manoel Viana

Share on Email

Nesta terça-feira (11/06), as agências das 16 cidades da área de atuação da cooperativa Sicredi Essência realizaram entrega simbólica dos valores do Fundo Social. O evento marcou um importante momento de apoio aos municípios locais, beneficiando 74 entidades com R$ 878 mil destinados a projetos sociais que serão realizados este ano. Em Alegrete, foram contemplados 8 projetos que receberam mais de R$ 99 mil em recursos, e em Manoel Viana, 5 projetos receberam mais de R$ 30 mil.

Impacto Social

O Fundo Social é o principal projeto de desenvolvimento social da cooperativa. Com este programa, a Sicredi Essência contribui com entidades e projetos que desenvolvem ações nas áreas da saúde, empreendedorismo, educação, cultura e segurança. Os recursos são oriundos do incremento dos investimentos realizados pelos associados na cooperativa.

O Presidente da Cooperativa, José Antonio Menezes, reforçou a importância da iniciativa. “Nosso Fundo Social nasceu para apoiarmos ainda mais o desenvolvimento das nossas comunidades. Por meio dele, destinamos recursos para projetos de interesse coletivo e assim somamos forças em iniciativas que fazem a diferença e transformam a realidade para melhor. Isso só é possível graças ao Ciclo Virtuoso do Cooperativismo, onde a Cooperativa recebe a confiança dos associados, da comunidade e dos colaboradores e devolve a eles recursos para serem reinvestidos na região”, destacou o presidente.

Recursos e Beneficiados

De acordo com o Gerente de Relacionamento, João Francisco Del Fabbro, com 5 edições o Fundo Social já beneficiou milhares de pessoas. “Em suas cinco edições, contemplou mais de 334 projetos em 16 cidades, disponibilizando mais de R$ 4,1 milhões em recursos financeiros que ajudam a transformar a vida de muita gente”, informou o gerente.

Confira os projetos e entidades contempladas por município neste ano: