PP e PDT avançam na aliança para compor chapa majoritária

O PP e PDT continuam as conversações da possível aliança para majoritária nas eleições de 2020. O partido Democrático Trabalhista vai indicar o vice na chapa encabeçada pelo PP. Na reunião de terça-feira, o nome mais indicado seria do vereador Rudi Pinto.

Outros nomes foram colocados pelo Partido como possíveis candidatos a Vice, nesta composição e a decisão, provavelmente será na próxima semana.

O PP tem até o momento dois pré- candidatos a prefeito: Jetter de Souza, ex secretário de Infraestrutura e Paulo Salbego ex do Planejamento e empresário.

Esta aliança está bem alinhavada e no final da tarde desta quarta feira haverá uma nova reunião entre as Executivas dos dois Partidos.

Outros nomes foram indicados a Vice Prefeito de Alegrete na reunião do diretório e filiados do PDT pelo zoom do 28.07.20

Rudi Pinto-

Mariângela Mendonça ,

Alaerte Corrteloni

Cecília Almeida

Epaminondas Munhoz – Colocou seu nome à disposição do Partido

Sivens Carvalho:

Otacílio Motta colocou seu nome à disposição do Partido.

Então esses nomes estão à disposição do partido. Para concorrer a Vice Prefeito. Será decidido em diretório apenas como indicativo.

As pré- convenções dos partidos serão realizadas, provavelmente no mês de agosto, porque com a pandemia tudo mudou.

Vera Soares Pedroso