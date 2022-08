Prefeitura contrata empresa para arrumar estrada do Silvestre

A entrega de mais seis caminhões caçamba traçado, no dia 10, vai ajudar o trabalho de manutenção das estradas do interior. Serviço que passou à Secretaria de Agricultura e Pecuária.

Para operar estes caminhões a Secretaria contratou, de forma emergencial, seis motoristas – conforme disse o Secretário Daniel Gindri.

Para agilizar a manutenção de estradas, a Prefeitura contratou uma empresa que vai fazer reparos na estrada do Silvestre, um dos maiores trechos de estradas de terra do interior de Alegrete com 90 Km. Gindri disse que no final de 2021 já houve este trabalho de forma terceirizada, porque como são quase cinco mil kms de estradas a Prefeitura, ainda, não tem pernas para tudo, mas trabalham para se equipar e contratar pessoal para estas atividades.

A SAP fez, também, um projeto e enviou para o 12º BE COM BLD na tentativa de que esta unidade militar possa ser parceira e faça o trecho do Tigre saindo na estrada do Itapevi que são 47km. Por enquanto, ainda não recebemos retorno, diz Gindri.