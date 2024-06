Radialista é preso por desacato após insultar a Brigada Militar sobre o assalto no aeroporto de Caxias do Sul

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 14h50min da sexta-feira, o radialista falou no ar, em uma rádio do município de Cruz Alta, comentários altamente ofensivos aos membros da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. O comunicador teria generalizado e menosprezado o trabalho dos policiais, descrevendo-os como covardes e incapazes durante uma tentativa de assalto em Caxias do Sul, onde um policial foi fatalmente ferido. Esses comentários foram considerados não apenas ofensivos, mas também inflamatórios, distorcendo a imagem da instituição policial.

Ainda descrito no boletim policial, os comentários do comunicador foram proferidos em um momento de intensa troca de tiros envolvendo criminosos armados com armas de guerra e policiais da BM. Ele sugeriu que os policiais são eficazes apenas contra cidadãos desarmados, questionando sua coragem e habilidades no enfrentamento de criminosos. Tais declarações foram feitas em um contexto onde um policial perdeu a vida no cumprimento do dever, causando indignação e repúdio entre os ouvintes e comunidade policial.

Além de menosprezar a função dos policiais, ele pareceu apoiar indiretamente os criminosos envolvidos na tentativa de assalto, o que levantou sérias preocupações sobre a responsabilidade do radialista ao usar um meio de comunicação tão poderoso como o rádio. Seus comentários não só insultaram os policiais, mas também podem ter influenciado negativamente a percepção pública sobre a BM, uma instituição com 200 anos de serviço à comunidade.

O radialista preso tem duas passagens policiais por injúria e uma por apropriação.

Fonte: Rádio Solaris