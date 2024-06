Idoso de 71 anos é atropelado e sofre traumatismo craniano em Alegrete

O acidente ocorreu por volta das 19h05, envolvendo um veículo Toyota Corolla, que seguia no sentido bairro-centro.

De acordo com informações da Brigada Militar, a vítima estava atravessando a via quando foi atingida pelo carro. O idoso encontrava-se desacordado no momento do socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e conduziu a vítima até a Santa Casa de Alegrete para receber atendimento médico, onde foi informado de forma preliminar que ele havia sofrido traumatismo craniano.

A guarnição da Brigada Militar deslocou-se com o motorista até a delegacia de polícia para registrar a ocorrência.