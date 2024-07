Vereadores não aprovam aumento de salários para futuros prefeito, vice e secretários em Alegrete

Inicialmente, a votação foi adiada e o valor proposto foi reduzido de 30 para 28 mil reais pela mesa do Legislativo em uma sessão na semana passada. No entanto, uma emenda proposta pelo vereador Vagner Fan e acatada pelos vereadores Eder Fioravante, Jaime Duarte, Fátima Marchezan, João Monteiro, João Leivas e Anilton Oliveira, propôs que os salários se mantivessem nos valores atuais de 2024, sendo levada à votação na sessão ordinária de segunda-feira (1º).

Na fria noite do dia 1º de julho, a pauta do aumento dos salários foi novamente votada, já com o retorno à Casa do Vereador Glênio Bolsson, que esteve afastado por 30 dias por problemas de saúde. Por sete votos contra, foi aprovado que os salários do Prefeito eleito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Alegrete, em 2025, se manterão nos mesmos valores praticados este ano.

Com esta aprovação, o Município vai economizar quase meio milhão de reais mantendo os mesmos salários, enfatizou Fan que os recursos poderão ser utilizados em demandas prioritárias da comunidade.

Atualmente, o salário do Vice-Prefeito de Alegrete é de R$ 16.319,66 e o do Prefeito do município é de R$ 27.616,08.

Convém ressaltar que o aumento dos salários dos vereadores para 2025 já havia sido aprovado em sessão no mês de maio passado. O pagamento do subsídio mensal dos Vereadores da Câmara Municipal de Alegrete, para a legislatura referente ao período de 1° de Janeiro de 2025 a 31 de Dezembro de 2028, no município de Alegrete, foi fixado no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais).