O evento acontece durante toda esta sexta-feira no plenário Gaspar Cardoso Paines. Com a participação de representantes de sete cidades, o evento é um marco em defesa de pessoas homossexuais, transexuais e de outros gêneros.

O primeiro painel discutiu a evolução e os desafios dos direitos LGBTQIA+ no Brasil. A palestrante foi Francine Ávila, doutora em Diversidade Cultural e Inclusão Social, advogada e professora do curso de Direito da UNIPAMPA, além de coordenadora da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB Bagé. A mediação ficou a cargo de Ingrid Urbaneto, advogada e presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, e Katia Monteiro, advogada.

Painel 2: Filhos diversos exigem pais diversos

Este painel foi uma roda de conversa intitulada “Mães Diversas”, com a participação de Lélia Lemos de Quadros (advogada), Cleusa Isabel Nunes, Juliane Pinto (advogada), Lucimara Cruz Carvalho (acadêmica de Psicologia) e Maria de Fátima Mulazanni (fisioterapeuta). A mediação foi feita por Marcela Fagundes Meirelles, integrante do Instituto Nacional de Mulheres Redesignadas (INAMUR), e Anália Ferraz Rodrigues, psicóloga e especialista em Sexualidade Humana.

A mãe da palestrante Francine Ávila, que é da cidade de Bagé, relatou quando a filha, ainda bem jovem, disse gostar de mulher e confessa que sentiu medo dela ser agredida, desrespeitada e depois viu o quanto sua filha era um ser especial que veio para ajudar outros e defender direitos de todos e a orgulha muito.

Alegrete conta, pela luta do vereador João Monteiro (PP), com o trabalho do Ambulatório da Diversidade, em sala da Secretaria da Saúde de Alegrete. O trabalho será abordado com a participação de Dianice Olin e demais profissionais do ambulatório. A mediação será conduzida pelos vereadores presentes e demais painelistas.

13h30 – painel 3: corpos estranhos: adequação em uma perspectiva biopsicossocial

Este painel discutirá a adequação dos corpos sob uma perspectiva biopsicossocial. Os palestrantes serão Maria Giselda Garcia Thadeu (nutricionista), Simone Prates Teixeira (fonoaudióloga), Marluã Alende (educador físico), Taize Fantinel (fisioterapeuta), Márcio Duarte (psicólogo) e Cristiane Maroneze (assistente social). A mediação ficará por conta de Rodrigo Dalosto Smolareck, gênero fluido, e Dianice Olin, coordenadora do Ambulatório Municipal da Diversidade.

14h30 – painel 4: redes da diversidade: avanços e desafios

O quarto painel abordará as redes de apoio à diversidade, seus avanços e desafios. A palestrante será Maria de Fátima Mulazanni, coordenadora regional da Política de Saúde LGBTQIA+ PN+ da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, juntamente com outros convidados. Vereadores presentes e demais painelistas realizarão a mediação.

15h30 – intervalo

Haverá uma pausa para descanso antes do próximo painel.

16h30 – painel 5: ambulatório da diversidade

O quinto painel discutirá o trabalho do Ambulatório da Diversidade, com a participação de Dianice Olin e demais profissionais do ambulatório. A mediação será conduzida pelos vereadores presentes e demais painelistas.

17h30 – encaminhamentos e discussões

O evento concluirá com uma dinâmica de grupos de trabalho para discutir encaminhamentos sobre saúde, emprego e renda, assistência social, acesso à justiça, dignidade e educação. Haverá apresentação das propostas de encaminhamentos e um espaço livre para manifestações.