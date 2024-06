Morre professor Aladim Almeida, um apaixonado por história e por criar obras de arte

Share on Email

Ele faleceu, devido a problemas de saúde, na tarde desta sexta-feira (28), na Santa Casa de Alegrete, onde estava internado há dias.

Aladim, além de usar a criatividade nas aulas de história, era um artista nato. Ele olhava para uma pessoa e já fazia sua caricatura, além de criar pinturas que encantavam pela originalidade e pelo traço característico do artista. Na parede de entrada do Museu do Gaúcho de Alegrete tem um painel representando a Capela Queimada (1816), desenhado e pintado por Aladim.

Ele fez uma cirurgia cardíaca há mais de 15 anos e estava bem, mas outros problemas de saúde o fizeram ficar internado por 30 dias na Santa Casa de Alegrete. Neste dia 28, ele não resistiu às complicações e faleceu.

Professores, colegas e amigos externam seus sentimentos a um colega diferenciado e dedicado à sua profissão, que vai deixar uma lacuna nos ensinamentos de história na Rede Municipal de Ensino.