Vândalos levam o que podem do prédio onde foi a RGE em Alegrete

Um situação que vem preocupando moradores da Avenida Eurípedes Brasil Milano, próximos do antigo prédio onde foi a RGE, é o abandono do local. Isso vem servindo para que vândalos entrem, depredem e roubem o que podem do local.

Prédio onde foi a RGE

As fotos demonstram como estão salas que antes foram escritórios da empresa distribuidora de energia para o Município. Em contato com o vice- prefeito Jesse Trindade ele informou que a Prefeitura tentou comprar o imóvel, mas não houve acerto com a empresa, mas agora a Prefeitura vai tentar via judicial, visto ser um bom espaço e que poderá ser utilizado para serviços públicos em benefícios da comunidade.

A informação da RGE é de que na sexta -feira ( 28) vai iniciar a limpeza do local e fechar o acesso ( com alvenaria) para evitar vandalismo.