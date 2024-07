7ª Semaneca aborda a internet na vida de crianças e jovens

Com o tema “Conexão e Proteção: Eduque, Previna e Projete”, o evento acontece até o próximo dia 12, em uma iniciativa do gabinete do vereador e atual presidente da Câmara, Moisés Fontoura. O primeiro tema foi abordado pela diretora de Projetos Especiais da SaferNet Brasil, Juliana Cunha. Ela destacou que o tema é desafiador e deve ser uma preocupação constante para professores, pais e demais autoridades. A técnica informou que 95% das crianças e jovens usam a internet, o que pode causar um impacto na saúde mental, envolvendo vários aspectos. Em 2023, foram registradas mais de 4 milhões de denúncias anônimas e mais de 790 mil páginas removidas, citou.

É preciso ter autocuidado com o que se acessa na internet, se o conteúdo é empobrecedor ou ajuda, questiona. É importante observar o tempo de tela de cada criança e jovem, pois três de cada 10 pessoas desse público apresenta algum problema devido ao uso das redes. Existe um canal de ajuda na internet que pode ser usado por professores, pais e conselheiros tutelares, permitindo o anonimato, informou.

“O uso das tecnologias por crianças e adolescentes: função família e escola”, com a palestrante Rosangela Machado Moreira, psicóloga da Secretaria Estadual da Saúde.“A organização de uma rede de atenção ao sofrimento mental em escolas: a experiência do PSE de Alegrete”, com Paula Lamb Quilião, fisioterapeuta e Coordenadora do Programa Saúde na Escola de Alegrete.

A 7ª Semaneca continua no dia 11 com atuação da Defensoria na Educação em direitos relacionados ao uso de telas ao cyberbullying com a palestra de Paula Simões Dutra Oliveira – Defensora Pública do RS, ações da redução do uso de celulares nas escolas: relato experiência do Colégio Raymundo Carvalho e ações de prevenção as violência digitais : relatos de experiências de escolas públicas de Alegrete IEEA e EMEB Francisco Carlos.

O evento termina na sexta -feira(12) com os temas: Abandono Digital sobre a perspectiva do dever de proteção integral com Gabriel Munhoz Capelani- Promotor de Justiça da Vara da Infância e Juventude de Alegrete e Ciberbullyng que será abordado por Silvana Lectzow dos Santos- Juíza da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Alegrete.