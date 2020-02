Acidente entre veículos deixa seis mortos na RSC-287 em Taquari

A colisão frontal aconteceu por volta das 16h50 e envolveu um Gol, com placas de São Leopoldo, na Região Metropolitana, e uma camionete Fiat Toro, de Segredo, na Serra.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, quatro vítimas morreram no local e duas a caminho do hospital. As equipes que trabalharam no resgate informaram que cada um dos veículos tinha cinco pessoas.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Taquari, no Gol morreram dois homens, de 40 e 46 anos, e duas crianças, de 7 e 13 anos, que eram irmãos. O quinto ocupante do veículo, uma criança de 11 anos, estaria internada no Hospital São Sebastião Mártir, em Venâncio Aires. A mãe das crianças estaria viajando de ônibus.

Na caminhonete, as vítimas são duas mulheres, de 39 e 64 anos. O condutor do veículo, de 49 anos e uma menina, de 10 anos, ficaram feridos e foram levados ao Hospital São Sebastião Mártir, em Venâncio Aires. O quinto passageiro, um homem, de 60 anos, foi internado no Hospital de Montenegro.

O estado de saúde e nomes das vítimas que se envolveram no acidente não foram divulgados.

O motorista da caminhonete, que estaria consciente após o acidente, teria relatado aos policiais que seguia em direção a Segredo quando percebeu que o Gol bateu no guard rail e invadiu a pista contrária, atingido de frente o veículo que ele dirigia.

Por conta do acidente, a pista ficou bloqueada por algumas horas, mas foi liberada pouco depois das 21h.