Matteus Amaral, mãe e equipe formam grupo “Unidos por Alegrete” para ajudar atingidos pela enchente em Alegrete

Em Alegrete, com o apoio da mãe, Luciane Amaral, e outros colaboradores dedicados, estão preparando e distribuindo marmitas diariamente para as famílias desabrigadas. O envolvimento de Matteus vai além das telas do reality show, demonstrando um compromisso genuíno com seu povo e sua cidade.

A mobilização começou com a formação do grupo “Unidos por Alegrete”, que rapidamente se uniu para oferecer apoio às vítimas. Com o generoso apoio de Carmem Hoffman, uma empresária local comprometida com causas sociais, foi montada uma cozinha comunitária para produzir as refeições.

Na última quinta-feira, o grupo produziu e distribuiu cerca de 150 marmitas nos principais pontos de abrigo da cidade. No dia seguinte, dobraram a produção, entregando aproximadamente 300 marmitas e alcançando ainda mais pessoas desalojadas em diferentes localidades.

Luciane Amaral, mãe de Matteus, está ativamente envolvida na entrega das marmitas, enfatizando que atender às necessidades daqueles afetados pelos desastres é uma prioridade para eles. Ela expressou que essa missão foi um pedido do filho e que estão dedicando o melhor de si para ajudar os desalojados de Alegrete.

Alerrandro Machado, membro da equipe de Matteus, destacou a rapidez e a generosidade das doações, que estão sendo feitas por meio de diversos canais, incluindo a chave Pix disponibilizada para aqueles que desejam contribuir financeiramente.

“Tudo isso me comoveu demais, saber que ainda existem pessoas solidárias, que se comovem com o próximo”, acrescentou a mãe de Matteus, informando que a campanha continua recebendo apoio e doações, tanto de alimentos e outros produtos, quanto em dinheiro, através da chave Pix: [email protected].