Enchente: família busca ajuda para localizar caminhoneiro alegretense desaparecido em Capitão

Gabriel, que trabalha no transporte de suínos, estaria por volta das 22h em uma das rodovias na região de Capitão, Rio Grande do Sul. As informações disponíveis são escassas, com o último contato feito com suas tias, destaca uma das primas que falou com a reportagem do PAT.

A busca por Vidal se intensifica em meio às condições adversas enfrentadas por Capitão e outras regiões vizinhas. O município foi duramente atingido pelas cheias no Vale do Taquari, resultando em deslizamentos de terra que comprometeram os acessos à área. Como consequência, a cidade enfrenta escassez de água potável, falta de energia elétrica e dificuldades de comunicação.

O prefeito Jair Hunhoff enfatiza que as zonas mais impactadas estão no interior de Capitão, e que medidas emergenciais foram tomadas para abrigar os desalojados. Atualmente, os afetados pelas enchentes estão alojados no ginásio da escola municipal.

Enquanto as equipes de resgate e assistência se mobilizam para lidar com a situação de emergência, a família de Gabriel Rodrigues Vidal mantém as buscas pelo jovem. Qualquer informação sobre o paradeiro de Vidal pode ser compartilhada pelos contatos fornecidos: 55996436371 ou 55996301281.