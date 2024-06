Acidente envolve caminhonete e dois carros na Avenida Eurípedes Brasil Milano

Liberado o tráfego de veículos leves na ponte sobre o arroio Capivari em Alegrete

Os veículos trafegavam em direção à Zona Leste quando se depararam com uma parada obrigatória. Os dois Unos conseguiram parar, mas a S10 não conseguiu frear a tempo, colidindo com um dos Unos. Com o impacto, o primeiro Uno foi empurrado e colidiu com o segundo Uno.

Uma das passageiras de um dos veículos estava usando cinto de segurança e relatou dores na cervical. Ela foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Brigada Militar atendeu a ocorrência com o apoio da Guarda Municipal.