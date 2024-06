Na UTI, Daniela Gonçalves precisa da sua doação para sobreviver

Share on Email

Atualmente, ela encontra-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, em estado crítico.

De acordo com o filho Marcelo Gonçalves, a equipe médica da Santa Casa de Alegrete, já disponibilizou todos os recursos disponíveis, porém, não são mais suficientes para tratar adequadamente o caso de Daniela. Por isso, é necessário transferi-la com urgência para um hospital com maior capacidade de atendimento. O Hospital Astrogildo de Azevedo, em Santa Maria.

Contudo, não há vagas disponíveis para transferência por meio da Rede Pública de Saúde. A família de Daniela precisa custear a transferência e a internação particular. O valor necessário é de R$ 150.000,00, que cobrirá os custos de uma ambulância UTI móvel e a internação em leito particular.

Marcelo Gonçalves, filho de Daniela, iniciou uma campanha para arrecadar o valor necessário. As doações podem ser feitas por intermédio da plataforma Vakinha, acessível pelo link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajudem-daniela-goncalves-a-lutar-pela-vida ou via Pix, utilizando a chave: [email protected].

A família apela à comunidade por ajuda urgente para salvar a vida de Daniela.