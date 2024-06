Acidente envolvendo moto e Gol na Zona Leste de Alegrete deixa um ferido

Segundo informações apuradas pelo PAT, o acidente envolveu um motociclista em uma Honda e a motorista de um Gol, ambos transitando pela via preferencial no sentido BR 290/Bairro Honório Lemes.

A colisão ocorreu no cruzamento com a rua Nei dos Santos Leal, quando, segundo relatos, a condutora do Gol iniciou uma manobra para adentrar no bairro, e a motocicleta colidiu com o carro, resultando em lesões para o piloto.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a vítima até a UPA.