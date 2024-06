Campos de futebol da Praça da Juventude vão passar por reforma em Alegrete

Na manhã da última quarta-feira, a reportagem do PAT esteve in loco juntamente com gestores da Prefeitura de Alegrete e da Liga Alegretense de Futebol, para ouvir as demandas envolvendo a reforma dos campos da Praça da Juventude na Zona Leste.

A chefe do parque de máquinas, Mariana Costa, representando o poder executivo, relatou que a limpeza dos campos e o nivelamento do local, serão efetuados nos próximos dias. Além disso, o sistema de dranagem do espaço também passará por novas medidas de regularização.

O presidente da Liga Alegretense de Futebol, Ramud Maruf, fez questão de destacar que é um desejo da diretoria da LAF fazer jogos no complexo da Praça da Juventude e a nova reforma proporcionará um novo panorama para o futebol amador do Município.”É um sonho antigo, vamos torcer para que tudo de certo”, destacou.

O objetivo principal é dar vida ao complexo para que as escolinhas e times do amador de Alegrete possam usufruir do espaço. A expectativa é que aconteça um amistoso durante o próximo mês para ser dado o pontapé inicial da nova revitalização do local.