Na primeira votação aumento de salários a prefeito, vice e secretários municipais foi rejeitado

Com três vereadores cumprindo agenda em Porto Alegre – Firmínia Soares, João Leivas e Roger Severo foi votado, na sessão ordinária da Câmara do dia 27, o aumento do salário do prefeito, vice e secretários municipais de Alegrete. Dois dos que estão fora puderam votar on line ( João Leivas e Roger Severo).

Na primeira votação o projeto foi rejeitado com 8 votos contra e 4 a favor, uma abstenção e a vereadora Firmina -Fuca não votou. A sessão foi suspensa e retomadas antes das 14h deste dia 27. A mesa apresentou um novo projeto com uma redução do salário de 30 para 28, 444 mil e a decisão vai ser na sessão da próxima segunda-feira (1 de julho). E, ainda houve uma emenda para que os salários fiquem nos atuais valores.

O primeiro projeto previa os salários do prefeito do Município que vai assumir em janeiro de 2025 em 30 mil, Vice-prefeito 19,500 e os secretários municipais 13.500 reais.

O atual salário dos vereadores de Alegrete é R$ 10.222,84, o vice-prefeito recebe R$ 16.319,66 e o prefeito do Município percebe um salário de R$ 27.616,08 agora em 2024.