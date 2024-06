Alegrete 30ºC em pleno Outono

Com os termômetros externos marcando 30ºC nas ruas do centro, muita roupa leve e garrafas de água em mãos, a tarde desta quarta-feira está sendo marcada por muito calor.

Essa temperatura mais elevada permanece até o próximo sábado aqui na cidade. No entanto, a partir do dia 14, há previsão de chuvas no município, que devem continuar até o dia 19, quando as temperaturas também estarão amenas. O retorno do frio mais típico do inverno está previsto para o dia 20 de junho aqui em Alegrete.