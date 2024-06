Lucas Brum é o grande campeão da primeira etapa da Copa Fronteira de Automobilismo

Brum largou em segundo na primeira volta, determinada por sorteio, alcançando a primeira colocação e, desta forma, manteve-se em primeiro nas outras duas etapas, tornando-se campeão ao vencer as três baterias.

A temporada deste ano da Copa Fronteira de Automobilismo teve um início tardio devido às condições climáticas, com a primeira etapa começando apenas em 10 de junho, em vez de março como inicialmente planejado.

O novo Chevette da equipe foi construído inteiramente em Alegrete, com André Ramos responsável pela parte estrutural, e a oficina de Tiago, também conhecido como Buda, contribuindo com espaço para a construção do carro e realizando a pintura do veículo. Rodrigo Aguiar, apelidado de Diguinho, foi responsável pela manutenção e preparo do carro ao longo da temporada.

A dedicação e o esforço conjunto da equipe, aliados à determinação do piloto Lucas Brum, foram fundamentais para essa conquista. A equipe expressa satisfação com o desempenho alcançado e está ansiosa por novos desafios nesta temporada.

“Este ano vamos tentar levantar o título, já que no ano passado, por sete pontos, não foi possível”, disse Lucas Brum.

Também da equipe RPM, destaque na categoria Tração Dianteira para o veterano piloto Marco Brum, que venceu as três baterias, e para o novato Bruno Brum, que ficou em segundo lugar na mesma categoria. Ambos correram com o carro Gol.