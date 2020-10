Alegrete: bombeiros procuram por militar que desapareceu no Ibirapuitã

Na tarde deste sábado(24), um jovem de 19 anos desapareceu nas águas do Rio Ibirapuitã. De acordo com informações dos Bombeiros, o relato dos demais militares do Exército, cerca de oito, foi de que eles foram banhar-se no Rio, próximo à Santinha, na Avenida Eurípedes Brasil Milano.

Em determinado momento, o militar de 19 anos desapareceu nas águas. Os colegas teriam tentado resgatá-lo, mas sem sucesso acionaram os Bombeiros que, imediatamente, iniciaram às buscas. Conforme sargento Ramos, de início eles realizaram buscas no Rio a nado e, posteriormente, com embarcação e garateia. O militar, de acordo com os amigos que estavam no local, não é do Município e está servindo no 12° BE Comb.

Até o momento, a informação é de que as buscas devem permanecer até por volta das 18h30. A equipe está composta pelos soldados Escarrone e Guerra. Sargento Ramos também auxiliou nas buscas. O desaparecimento teria ocorrido por volta das 15h40min.