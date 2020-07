Alegrete e Região iniciam semana com 73,1% na taxa de ocupação de leitos

Compartilhe









A Região 03 inicia semana com 57 leitos ocupados dos 78 que nove hospitais da região Uruguaiana disponibilizam para o tratamento de saúde.

Com 71 leitos do SUS e sete privados, a ocupação chega a 114,3% nos privados e 69% nos leitos do Sistema Único de Saúde, que estão com 49 pacientes conforme a última atualização do Governo do Estado emitida às 14h07min.

A região em que o município de Alegrete está inserido oferece 163 leitos Covid-19 fora da UTI Adulto destes, 41 estão ocupados (25,2%). A taxa de uso de respiradores está em 42,3%, dos 78 disponíveis, 33 estão ocupados.

Na Bandeira Laranja a R03, possui 42 pacientes não Covid-19 hospitalizados (73,7%), nove são pacientes suspeitos da Covid-19 ou SRAG (15,8%) e seis pacientes confirmados com Covid-19 (10,5%), números que preenchem os 57 leitos na região.

Em Alegrete, dos 18 leitos do SUS, 13 estão ocupados, a taxa é de 72,2%. Com 18 leitos Covid-19 fora da UTI Adulto, o município contabiliza 14 pacientes internados entre confirmados e suspeitos. A taxa de ocupação é de 77,8%. Com 18 respiradores em UTI, metade deles estão em uso. A UTI Adulto está com sete pacientes não covid-19 (53,8%), três pacientes suspeitos ou SRAG (23,1%) e outros três pacientes confirmados covid-19 (23,1%).

De acordo com o último boletim epidemiológico emitido na noite domingo (26), 271 pessoas apresentaram sintomas gripais e 21 tiveram material coletado e enviado para o Laboratório Central do Estado.

Em Alegrete já são 179 casos confirmados, com 117 recuperados, 53 ativos (43 em isolamento domiciliar e 10 hospitalizados) e 9 óbitos. Já foram realizado 2.115 testes, sendo 1.915 resultados negativos e 179 positivos.

Júlio Cesar Santos