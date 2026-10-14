Ato pró-Lula reúne manifestantes no centro de Alegrete

Manifestantes participaram, no início da noite da última terça-feira (13), de uma caminhada pelas ruas centrais de Alegrete. A mobilização foi convocada por movimentos sociais e partidos políticos e reuniu docentes, estudantes, técnicos em educação, aposentados e militantes em defesa da democracia, da soberania nacional e da educação pública.

A concentração ocorreu em frente à Caixa Econômica Federal, na Praça Nova. Em seguida, os participantes seguiram em direção ao Calçadão, levando cartazes e entoando palavras de ordem em defesa da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dos direitos sociais e de melhores condições de vida para a população.

Entre as principais reivindicações apresentadas durante o ato esteve o fim da escala de trabalho 6×1. Os manifestantes defenderam a redução da jornada de trabalho e a garantia de mais tempo para que os trabalhadores possam descansar, conviver com suas famílias e acompanhar a educação dos filhos.

Uma das frases entoadas durante a caminhada destacou a relação entre as pautas trabalhistas e educacionais: “Trabalhador, olha pra cá, eu tô na rua pro seu filho estudar!”. A palavra de ordem expressou, segundo os participantes, a importância de articular a defesa dos direitos dos trabalhadores com a luta por uma educação pública, gratuita e de qualidade, acessível a todos.

A manifestação também teve como bandeiras a valorização da ciência, a defesa dos direitos sociais e a soberania nacional. Para os organizadores, essas pautas estão diretamente relacionadas à construção de um país mais justo, democrático e inclusivo.

Durante o ato, os participantes ressaltaram a importância da mobilização popular na defesa de direitos e na participação nas decisões que definem os rumos do Brasil.

“Nas ruas de Alegrete, diferentes gerações e organizações se uniram para mostrar que a participação popular é fundamental na defesa de direitos e na definição dos rumos do país. Alegrete se mobiliza pela democracia, pelos direitos do povo brasileiro e por um Brasil com mais oportunidades para todos e todas”, afirmou um dos manifestantes.

A caminhada encerrou-se na esquina do Calçadão com a reafirmação das pautas defendidas pelos participantes, que destacaram a mobilização social como instrumento de participação política e de reivindicação por avanços nas áreas da educação, do trabalho e dos direitos sociais.

Fotos: Cris Ponsi