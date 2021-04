Caminhoneiro morre em grave acidente na BR-472

Um caminhoneiro de Passo Fundo morreu em um grave acidente na manhã desta quinta-feira (22) em Uruguaiana. A esposa da vítima, que o acompanhava, ficou gravemente ferida e está internada na Santa Casa em Uruguaiana.

A vítima fatal foi identificada como Derlimar Rodrigues. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, ele trafegava com uma carreta Scânia pela BR-472 e próximo à barragem Sanchuri, perdeu o controle do veículo e tombou fora da pista. Com o tombamento, a cabine ficou esmagada. O veículo levava uma carga de chapas de MDF.