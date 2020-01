Caminhonete é destruída pelo fogo no interior do Município

Saveiro foi totalmente consumida pelo fogo na tarde de sábado(4), no interior do Município.

Os Bombeiros foram acionados pelo proprietário que informou que as chamas iniciaram embaixo do veículo. O fato aconteceu na porteira da fazenda no Corredor do Tapeirão a cerca de 16km da cidade.

O dono não se feriu. Os Bombeiros debelaram as chamas e, embora a ação tenha sido rápida o veículo ficou totalmente destruído.

A equipe que atendeu a ocorrência era composta pelos sargentos Cadona, e os soldados Borges, Nascimento e Escarrone.