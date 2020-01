Pecuarista é preso por abigeato e receptação em Alegrete

Na tarde de sábado (4), um pecuarista foi preso pela Brigada Militar pelo crime de abigeato e receptação, em Alegrete.

De acordo com a ocorrência, a vítima de 70 anos informou que no mês de novembro percebeu o furto abigeato de dez novilhas da sua propriedade rural, no Capivari.

Na tarde de ontem, ao saber que o homem de 58 anos, estava oferecendo novilhas para venda, o idoso foi até o local, no Caverá, para ver os animais com interesse em comprar.

No estabelecimento Rural a vítima identificou três das dez novilhas furtadas. Ao ser questionado, o pecuarista apontou o nome do homem, de 38 anos, de quem comprou no mês passado as reses. Essa terceira pessoa, por coincidência é lindeiro da vítima.

A Brigada Militar foi acionada e identificou os três envolvidos. A vítima, o pecuarista que iria vender o gado e anteriormente comprou do indivíduo que também reside no Capivari.

Ele colaborou e mostrou todo gado. O suposto lindeiro que pode ter sido a pessoa que furtou os animais em novembro, não soube informar a procedência dos animais que vendeu ao pecuarista preso em flagrante por abigeato e receptação.

Na Delegacia foram apresentados, a vítima de 70 anos, o acusado de receptação de 58 anos e o suspeito de furto de 38 anos.

A autoridade policial determinou registro por abigeato e receptação ao pecuarista que estava oferecendo as reses. O outro homem lindeiro da vítima foi ouvido e liberado. Os três animais recuperados foram restituídos à vítima.