No Dia do Trabalho, a humildade do gari que limpa Alegrete há 36 anos

Com humildade única, o gari alegretense, Rudinei Gomes Ribeiro, mal levantou a cabeça para falar com a reportagem. Com a vassoura na mão ele é o exemplo do típico trabalhador brasileiro que enfrenta qualquer tempo para cumprir seus deveres.

Com 36 anos de trabalho na limpeza pública, ele diz que começou no caminhão, quando levantava às cinco da manhã, para junto com colegas, juntar o lixo das ruas da cidade. E relembra que entrava na área do óleo da Vila Nova, no tempo em que muitos tinha medo daquela região da cidade.

Gari Rudinei Ribeiro

Aos 56 anos, continua firme no trabalho, só que agora na função de varredor das ruas. Bem cedinho, na manhã do dia 30, ele estava na Avenida Dr Lauro, próximo ao centro, com seu carrinho, vassoura e pá limpando aquela via da cidade. Mesmo com muita sua timidez, falou desta trajetória de mais de três décadas, dedicadas à limpeza pública de Alegrete. – Agora está mais fácial, brabo era correr, pegar os sacos de lixo para colocar no caminhão em dias de chuva.

Gari Rudinei Ribeiro trabalhando

Rudinei diz que entrou com 19 para 20 anos na Prefeitura, nunca parou e agora aguarda a aposentadoria no final do ano, e confessa que pretende descansar um pouco. O gari diz que sempre foi bem tratado enquanto trabalha e, sem parar de varrer, comentou, como que fica impressionado, que ainda tem muito toco de cigarro nas ruas, se referindo que ainda tem tantos com vício de fumar. Rudinei diz que juntou de tudo que é resíduo das ruas e ponderou, sem levantar o olhar, como as pessoas não cuidam da cidade, jogam lixo em todos os lugares”.

O experiente gari é um exemplo de trabalhador, que neste dia 1 de Maio, terá o merecido descanso depois de tantos anos dedicados à limpeza dos resíduos que os outros deixam pela ruas da cidade. No fim do ano ele pendura a vassoura, a pazinha e estaciona o seu carrinho com a aposentadoria. – Vou deixar para os mais novos trabalharem, porque uma das coisas mais gratificantes da vida e ter uma ocupação”, cita.

Alegrete tem 45 garis que são ligados à Secretaria de Meio Ambiente do Município