Capotamento deixa motorista ferido em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No início da madrugada deste sábado(15), o condutor de um Corsa perdeu o controle do veículo e capotou na rua Bento Manoel, em Alegrete.

De acordo com informações da ocorrência, o homem de 59 anos, que dirigia o veículo, disse aos policiais militares que um cachorro atravessou a via e, ao desviar do animal, perdeu o controle da direção, bateu em uma árvore e capotou.

A vítima foi levada pelo Samu à Santa Casa com suspeita de fratura na clavícula.

O veículo foi removido do local pelo guincho e levado ao depósito do Detran.

A Brigada Militar e o Samu atenderam a ocorrência.