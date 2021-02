Carona sofre ferimentos em acidente, entre moto e carro, na Bento Manoel

Compartilhe















Uma mulher que estava na carona da moto Honda foi encaminhada à UPA pela ambulância dos Bombeiros. Ela sofreu lesões e iria passar por exames.

Segundo informações da Brigada Militar, o motorista do Palio trafegava na rua Bento Manoel sentido bairro/centro e foi fazer a conversão à esquerda. No momento da manobra, o condutor não teria visualizado a moto que estava no sentido contrário, o que provocou o abalroamento entre os veículos que tiveram avarias. A Brigada Militar atendeu a ocorrência. Ainda segundo os policiais militares, o motorista do Palio iria entrar no posto de combustíveis. A Guarda Municipal também esteve no local.

Fotos: redes sociais e GM