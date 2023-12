Carros antigos e iluminados vão pecorrer bairros, de Alegrete, levando alegria às crianças

Um grupo de admiradores de carros antigos vai realizar uma atividade diferente alusiva ao Natal. Fuscas, kombis e buguis com iluminação especial da data vão se reunir na próxima quarta-feira e sair pelos principais bairros da cidade. A confraria vai sair às 20h do posto Primeiro na rua Mariz e Barros.

A ideia segundo Guilherme Habi Grierson, do grupo Gurizada do Airccoleed é percorrer os bairros levando esperança e amor às famílias, por meio das luzes que representam positividade nesta época do ano. -Nossos antigos com iluminação especial vão levar , também alegria das crianças que tem em os sentimentos mais sinceros que todos necessitamos para um mundo mais humano e fraterno, atesta. E agora com a proximação do Natal temos que reforçar nossos melhores sentimentos”.