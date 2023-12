Festa natalina anima comunidade do Bairro Prado

As comunidades de bairros que se unem, realizam muitas ações em benefício de seus moradores. Isso tem sido uma rotina em vários locais da cidade. No último domingo(17), um local que teve suas festividades natalinas foi a do Bairro Prado, por meio do empório da Prado e vários colaboradores voluntários. Brincadeiras, pintura de rosto e lanche festivos envolveram a criançada e suas famílias.

O bairro bem distante do Centro da cidade, na zona oeste de Alegrete, tem utilizado a praça em frente à EMEI Menino Deus para realizar várias festvidades evento em benefício daquela comunidade.

No espaço da pracinha do Bairro todos se divertiram nos brinquedos e ouviram músisa e celebraram a tradicional chegada do Papai Noel.