Católicos celebram Dia de Santo Antônio com missa e procissão; veja programação

A conhecida procissão luminosa sairá às 18h30min da Capela Santo Antônio, na rua Dr. Lauro Dorneles, e irá até a Capela Santo Antônio na Santa Casa de Alegrete.

Devido a esta programação, não haverá a tradicional Missa da Saúde, celebrada sempre às quintas-feiras, na Igreja Matriz de Alegrete. Os fiéis que forem participar da procissão podem levar velas.

A história de Santo Antônio

Aos 19 anos, ele entrou para o Mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, contra a vontade de seu pai, e morou lá por 2 anos. Com uma grande biblioteca em mãos, Antônio avançou em sua história pelo estudo e pela oração. Foi transferido para Coimbra, um importante centro de estudos em Portugal, onde permaneceu por 10 anos. Em Coimbra, ele foi ordenado sacerdote. Logo se destacou pelo dom da palavra, que transbordava do jovem padre agostiniano, possuindo conhecimento e grande poder de pregação.

O Padre Agostiniano torna-se frei franciscano

Em Coimbra, o Padre Antônio conheceu os freis franciscanos, entusiasmou-se pelo fervor e radicalidade com que estes viviam o Evangelho e, pouco depois, tornou-se Frei Antônio, mudando-se para o Mosteiro de São Francisco de Assis.

O encontro de Santo Antônio com São Francisco de Assis

Santo Antônio pediu para ir para o Marrocos pregar o Evangelho e os Franciscanos permitiram. No meio do caminho, porém, Frei Antônio ficou muito doente e foi forçado a voltar para Portugal. Na viagem de volta, o barco foi desviado e acabou na Sicília, onde ocorria um grande encontro com mais de 5 mil frades franciscanos, chamado Capítulo das Esteiras. Foi lá que Antônio conheceu pessoalmente São Francisco de Assis. A mão de Deus o tinha guiado por caminhos diferentes.

Milagres de Santo Antônio

Protetor das coisas perdidas, dos casamentos e dos pobres, Santo Antônio é o santo dos milagres. Realizou muitos ainda em vida. Durante suas pregações nas praças e igrejas, muitos cegos, surdos, coxos e doentes foram curados. Ele redigiu os Sermões, tratados sobre a Quaresma e os Evangelhos, que estão impressos em dois grandes volumes de sua obra.