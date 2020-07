Cavalo invade rodovia e provoca violento acidente na BR 290 em Alegrete

Compartilhe









O cavalo morreu no local e o proprietário não foi localizado, segundo a PRF.

O acidente foi no km 581, próximo à Ponte Branca, na BR 290.

De acordo com os policiais rodoviários, o motorista de uma Toro trafegava na rodovia sentido Uruguaiana/ Rosário do Sul. Logo após passar a ponte, o condutor se deparou com seis cavalos atravessando a pista sem tempo de frear.

Ele tentou evitar o acidente, mas acabou colidindo em um dos cavalos que morreu no local. A caminhonete por pouco não saiu fora da rodovia e caiu em um barranco. O proprietário do veículo ficou com dores no corpo, mas não foi necessário acionar o SAMU. A dianteira da Toro ficou destruída.

Conforme os policiais rodoviários, de forma reiterada eles realizam a retirada dos animais que, por irresponsabilidade dos donos, permanecem soltos e causam acidentes graves.

O veículo seria retirado do local pelo guincho da seguradora. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência por volta das 19h20min.