Chuva de granizo atinge diversas cidades do RS

Diversos pontos do Rio Grande do Sul amanheceram com uma chuva de granizo neste sábado (5). Cidades do Vale do Sinos, como Sapiranga, Araricá, Ivoti, Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Novo Hamburgo registraram o fenômeno antes das 6h. As pedras também caíram em São Sebastião do Caí, no Vale do Caí, Parobé e Rolante, no Vale do Paranhana, em Imbé, no Litoral Norte, e em Canoas, Esteio, Cachoeirinha e Gravataí, na Região Metropolitana.