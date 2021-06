Cidades do RS começam a vacinar contra Covid pessoas com menos de 60 anos sem comorbidades

Cidades do Rio Grande do Sul começaram a vacinar contra a Covid-19 pessoas com menos de 60 anos sem comorbidades nesta semana. Em Esteio, Farroupilha e Nova Roma do Sul, a faixa etária já recebeu o imunizante na segunda-feira (31).

Outros municípios como Erechim e Venâncio Aires iniciam a imunização deste público nesta terça (1º).

O Ministério da Saúde emitiu nota técnica, na última sexta-feira (28), autorizando a vacinação de pessoas fora dos grupos prioritários, com idades entre 18 e 59 anos, após a vacinação de professores.

Algumas cidades do RS aguardam a chegada de novas remessas de imunizantes para ampliar os grupos contemplados. A Secretaria Estadual de Saúde informou, na noite de segunda-feira, que o Ministério da Saúde confirmou o envio de 38.610 doses da Pfizer e 356.500 da AstraZeneca/Fiocruz, ainda sem data confirmada.

Veja abaixo cidades que começaram a imunizar com menos de 60 anos

Venâncio Aires

A cidade do Vale do Rio Pardo inicia, nesta terça-feira (1º), a imunização de pessoas com 59 anos sem comorbidades. São dois locais com horários distintos para a vacinação.

Das 8 horas às 14 horas, no ginásio da comunidade Santa Ana, do Bairro Santa Tecla e das 17 horas às 19 horas na Unidade Básica de Saúde do Bairro Gressler. A imunização segue para pessoas com deficiência permanente na Coopeva, junto ao Colégio Professor José de Oliveira Castilhos, das 8h às 15h.

Erechim

A cidade do Norte do estado também inicia nesta terça a vacinação de pessoas com 59 anos completos sem comorbidade.

A imunização acontece na Central de Vacinação, na Rua Júlio Trombini, número 634 no bairro Três Vendas, antiga Fundação Cotrel, das 8h às 14h.

Seguem sendo vacinados professores conforme organização da Secretaria de Educação, grupos de portadores de deficiência, pessoas cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC), trabalhadores da saúde e pessoas com comorbidade a partir de 18 anos ou mais.

Nova Pádua

A Secretaria da Saúde de Nova Pádua anunciou, na segunda-feira (31), a abertura do agendamento da vacina contra a Covid-19 para pessoas de 59 anos, sem comorbidades. Ele deve ser feito através dos telefones (54) 3296.1749 e (54) 32961747.

Novo Hamburgo

Novo Hamburgo começa a vacinar pessoas com 59 anos sem comorbidades na próxima segunda-feira, (7) em drive-thru, na Fenac, das 9h às 16h, com entrada pelo portão principal na Avenida Nações Unidas.

Será necessário apresentar documento com foto, cartão SUS ou comprovante de residência em nome de quem será vacinado ou declaração em cartório do proprietário atestando que a pessoa a ser vacinada reside no local.

Esteio

A cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre começou a vacinar pessoas com 58 anos ou mais na noite de segunda-feira (31). Foram imunizadas 369 pessoas.

O município segue uma organização de grupos divididos por dias. Nesta terça estão sendo vacinadas gestantes com comorbidades e puérperas e professores. Na quarta (2) serão pessoas com mais de 18 anos com comorbidades e professores. E na sexta segue os maiores de 18 anos e trabalhadores do transporte coletivo e escolar.

A prefeitura abriu agendamento para vacinação de pessoas com 57 anos na sexta-feira (4), em formato drive-thru no Parque de Exposições Assis Brasil. O agendamento pode ser feito no site.

Farroupilha

Em Farroupilha, na Serra, foram vacinadas 265 pessoas com 59 anos ou mais sem comorbidades, na segunda-feira. Nesta terça, estão sendo imunizados motoristas e monitores de transporte escolar e universitário nascidos entre 1961 e 1971, gestantes e puérperas.

Ainda não há uma nova data para a continuidade da imunização por idade.

Nova Roma do Sul

A cidade de Nova Roma do Sul imunizou na segunda-feira, cerca de 120 pessoas com 56 anos ou mais sem comorbidades.

O município aguarda nova remessa de vacinas para seguir a vacinação.