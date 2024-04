Produtor do Caverá melhora as condições da estrada com uso de trator de sua propriedade

Em techos de terra preta provocam atoleiros. E quem precisa rodar nestas estradas corre o risco permanente de não conseguir passar ou atolar os veículos.

O produtor Clóvis Burtet, da região do Caverá, na tentativa de minimizar os estragos em um um trecho de 8km da estrada do Catimbau, até o Cerro do Dinheiro, usou o seu trator e uma lâmina para diminuir os buracos. Ele diz que faz uns seis meses que não fezem reparos naquela estrada e tem um trecho que estava instransitável e como os caminhões e carretras precisam trazer a produção para a cidade resolveu agir por conta própria e dar uma “tapeada” na estrada para possibilitar o tráfego.

Homem chama a BM depois de atentar contra a própria vida; ele disparou um tiro contra o peito

– Nós que dependemos, diariamente, dessas estradas está bem difícil, considera o pordutor. Ele lembra que, além do atraso para se chegar a área urbana, as estradas com muito buracos ou irregularidades estragam, principlamente, os veículos menores com prejuízos aos proprietários. Infoma que naquela região tem produçaõ de soja que precisa sair da lavoura e chegar em silos, na área urbana do Município.