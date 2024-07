Colisão na rotatória da Praça General Osório deixa motociclista ferido

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Os dois veículos estavam com o licenciamento em dia. No entanto, a motocicleta foi considerada sem condições de rodagem, ficando sob a responsabilidade do pai da vítima.

De acordo com o motociclista, ele trafegava pela Praça General Osório quando, ao passar pela rotatória, o motorista da caminhoneta acessou a rotatória em alta velocidade e colidiu contra a lateral esquerda da moto, causando sua queda.

Pesquisa do Sindicato da Alimentação aponta onde é mais barato em Alegrete

Por outro lado, o condutor do Ford EcoSport afirmou que trafegava pela Avenida Dr. Lauro Dorneles. Ao acessar a rotatória da Praça General Osório, um motociclista que trafegava pela praça colidiu na parte frontal esquerda (paralama) de seu veículo. O registro foi realizado pela Brigada Militar, no início da madrugada de quarta-feira(3).