Pesquisa do Sindicato da Alimentação aponta onde é mais barato em Alegrete

O levantamento de preços foi realizado no último dia útil de junho, pelos sindicalistas Eneir de Àvila e Flávio Manoel.

Segundo a instituição sindical, a pesquisa serve para auxiliar os trabalhadores e também a comunidade em geral na hora de pesquisar preços antes de irem às compras. O mês de junho apresentou valores com diferença de mais de R$ 42 (Quarenta e dois reais), entre um supermercado e outro no valor total da cesta elaborada pelo STIAA.

O Stock Center foi o local com os preços mais baixos na pesquisa. Em todas os subgrupos o gigante da Zona Leste apresentou valores mais em conta. A cesta custou R$ 185,60. Diferença de R$ 42,47 da cesta na Peruzzo, a com o maior valor do mês: R$ 228,07. A Ecomix e Rede Vivo tiveram valores totais iguais, a diferença em centavos para a cesta. Os dois tiveram a soma de R$ 217. O Baklizi teve a cesta orçada em R$ 214,30.

Entre os itens, o preço do pacote de arroz 5kg mais caro foi encontrado por R$ 29. O quilo da carne de paleta custando R$ 20 e o quilo da batata saiu por R$ 10 pesaram na cesta sindical de junho. Para o consumidor que pesquisa preços, a pesquisa serve de um aliado na hora de economizar.

Uma lista de produtos de higiene básica custou R$ 13,37 na Peruzzo e no Stoc Center saiu por R$ 7,77. Entre os produtos de limpeza a lista mais cara foi na Peruzzo (R$ 46,23) e Ecomix (R$ 46,53). O valor mais baixo ficou na Zona Leste, no Stock (R$ 32,28).

Importante salientar que a pesquisa não levou em conta a marca do produto apenas os valores de menor preço em cada item listado para compor a cesta básica formulada pela entidade.