Colorados de Alegrete vão estar na grande semifinal no Beira Rio

Com a mesma animação de sempre e liderados pelo Cônsul do Inter em Alegrete, Vilmar Freitas, eles já chegaram à capital gaúcha, onde se juntarão à enorme torcida colorada. São 50 torcedores, incluindo alguns de Rosário do Sul e Santa Maria.

Colorados de Alegrete

No jogo no Maracanã, os gaúchos jogaram bem e conseguiram um empate. Hoje, a vitória por qualquer placar classificará o Inter para a final contra Palmeiras ou Boca Juniors. Em caso de empate, a decisão irá para os pênaltis. Os alegretenses, que sempre acompanham o time nos jogos no Beira-Rio, estão confiantes e cheios de energia para acompanhar a partida que promete ser eletrizante, como disse Cheiro, o cônsul alegretense. A noite será épica para uma das maiores equipes e torcidas que hoje representam o Sul do Brasil na Copa Libertadores da América.