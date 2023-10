Pedro, pescador e conhecedor do curso do Ibirapuitã, é um voluntário quando tem desaparecidos nas águas do rio

Share on Email

Para ele, o rio não é apenas seu local de trabalho, mas também um chamado à solidariedade. Há anos, Pedro utiliza seu barco não apenas para a pesca, mas também para auxiliar em situações de emergência, especialmente quando se trata de incidentes nas águas do rio.

“Eu me sinto na obrigação de ajudar, pois se algo acontecesse comigo, gostaria que as pessoas fizessem o mesmo”, afirma Pedro, que já participou de ocorrências e localizou corpos de pessoas que infelizmente se afogaram nas águas do Ibirapuitã.

Além de atos de desprendimento, Pedro destaca a necessidade de um acesso adequado para que os bombeiros possam chegar rapidamente ao rio em casos de emergência. Ele enfatiza que a entrada na Arthur Hormmain é um ponto crucial e que as autoridades do município deveriam considerar essa questão com seriedade, uma vez que, embora ninguém deseje tais situações, elas podem ocorrer em momentos futuros.

Pedro tem sido um frequentador assíduo das águas do rio desde 2010 devido a atividade de pescador e também pelo fato de que cuida uma bomba em períodos de plantação.

No último domingo (1º), por volta das 18h45min, um casal identificou um homem pedindo ajuda no Ibirapuitã, logo abaixo da ponte Borges de Medeiros. Segundo relatos, a pessoa estava agarrado a uma árvore e, devido à forte correnteza, acabou sendo levado em direção ao bairro Vila Nova, próximo ao 12º BEComb.

Apesar dos esforços dos bombeiros, que iniciaram as buscas imediatamente, inicialmente quando dois pularam no Rio e, no dia seguinte, utilizando embarcações e um drone, a situação se torna ainda mais delicada devido a falta de um comunicado oficial de desaparecimento de alguém. Até o momento, não houve registro na Delegacia de Polícia, e os bombeiros não foram contatados.

Nesse momento desafiador, a ação solidária de pessoas como Pedro Oliveira se destaca, mostrando a importância da prontidão e do apoio à comunidade.