Concurso Público movimenta Alegrete: milhares de candidatos disputam 194 vagas

A cidade implementou horários especiais de ônibus para acomodar os candidatos, enquanto veículos particulares contribuem para o tráfego intenso.

As provas ocorrem em cinco unidades escolares, recebendo milhares de candidatos que buscam a estabilidade profissional oferecida pelos cargos públicos. No centro da cidade, a movimentação é intensa, com candidatos se dirigindo aos seus respectivos locais de provas.

No Instituto Oswaldo Aranha, mesmo sob chuva, houve grande fluxo de candidatos. Lander Moraes, 24 anos, disse estar confiante e destacou sua preparação rigorosa para o concurso. Na Urcamp de Alegrete, Robert de Lima, 25 anos, mencionou que está estudando para outros concursos e vê este como uma adição ao seu currículo.

Peterson Rodrigo, alegretense, de 43 anos, salientou que se preparou nos últimos meses e está confiante para a aprovação no cargo de agente administrativo.

Os fiscais informam que é necessário portar documento com foto e caneta transparente. Os candidatos podem sair da sala após uma hora do início da prova. O próximo turno de provas começa às 12h, com portões abertos às 11h e fechamento às 11h30, seguindo o horário de Brasília.

Detalhes do Concurso

A prova teórico-objetiva ocorre em três turnos. O primeiro turno, com início às 7h45, é para cargos como Acompanhante Terapêutico, Agente Administrativo e Guarda Municipal. O segundo turno, com início ao meio-dia, é destinado a cargos como Agente de Fiscalização, Técnico em Contabilidade, e diversos cargos de técnico. O terceiro turno, começando às 16h15, inclui cargos de nível superior, como Administrador, Arquiteto, Enfermeiro e Professor.

Regras e Procedimentos

Os candidatos devem consultar o local e número da sala de prova pelo site oficial e imprimir o Cartão de Confirmação de Inscrição. Não será permitida a realização da prova fora do local designado. Itens pessoais, eletrônicos e acessórios de chapelaria são proibidos nas salas de prova, com exceção de garrafas transparentes sem rótulo. O não cumprimento dessas regras resultará na eliminação do candidato. Os horários dos turnos e o prazo para resolução da prova seguem rigorosamente o horário de Brasília. Legalle Concursos é a empresa responsável.